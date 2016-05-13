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    Ведущий «Что? Где? Когда?»: «Вопросы для сборной России будут более простыми»

    Ведущий телевизионной программы «Что? Где? Когда?» Борис Крюк поделился подробностями игры, которая пройдет с участием футболистов сборной России. Напомним, выпуск выйдет в эфир 22 мая в 22:30 по мск.

    «Решение пригласить игроков сборной России по футболу на игру получилось совместным. В конце прошлого года Леонид Слуцкий приходил к нам на эфир, и в конце программы мы пообщались с ним и Борисом Левиным. Основной генератор идеи – Слуцкий, но ни я, ни он еще до конца не знаем состава команды.

    Вопросы для футболистов, безусловно, будут более простыми. Мы не будем касаться глубинных знаний, а будем стремиться все-таки к соображению, вопросам на логическое мышление», – сказал Крюк.

    Источник: Спорт FM

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    13.05.2016 00:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 мая 2016, 08:41

      Типа ; 2х2?
      и три варианта ответ
      1, =4
      2,=5
      3, много.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 13 мая 2016, 09:13

      Да, забыл добавить, это вопросы , для братьев Березуцких.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 13 мая 2016, 09:49

      Улыбнуло)))) Хотя в чем то ты прав.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 13 мая 2016, 09:50

      Отвечает Вася Березуцкий: "Я думаю правильный ответ много!" ))))

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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 13 мая 2016, 10:24

      После подсказки зала и дополнительной минуты на размышление.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 13 мая 2016, 10:48

      )))))

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 мая 2016, 08:30

      Что за цирк? Лучше бы шли тренировались, а если играть, так по-честному.

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 13 мая 2016, 07:45

      Кто такой Путь?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2016, 03:25

      На уровне начальной школы?

      0
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