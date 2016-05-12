Скрипченко: «Урал» попал с полосу неудач, которую пока не удается преодолеть»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (0:1) в поединке 28-го тура РФПЛ.

«Урал» неплохо двигался сегодня, но не хватило остроты в завершающей стадии атак. Было много фланговых подач, но не оказали того давления на ворота соперников, которое было необходимо. Не было и большого количества ударов по воротам.

Насколько тяжело сейчас мотивировать команду? Стараемся мотивировать ребят до игры и на установках, но, к сожалению, у «Урала» полоса неудач. Не можем одержать победу и выйти из этого состояния. Ребята стараются – они понимают ответственность. Будем работать», – отметил Скрипченко в эфире телеканала «Наш-Футбол».