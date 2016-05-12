Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Скрипченко: «Урал» попал с полосу неудач, которую пока не удается преодолеть»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (0:1) в поединке 28-го тура РФПЛ.

    «Урал» неплохо двигался сегодня, но не хватило остроты в завершающей стадии атак. Было много фланговых подач, но не оказали того давления на ворота соперников, которое было необходимо. Не было и большого количества ударов по воротам.

    Насколько тяжело сейчас мотивировать команду? Стараемся мотивировать ребят до игры и на установках, но, к сожалению, у «Урала» полоса неудач. Не можем одержать победу и выйти из этого состояния. Ребята стараются – они понимают ответственность. Будем работать», – отметил Скрипченко в эфире телеканала «Наш-Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2016 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 12 мая 2016, 20:12

      Поле для начала приведите в порядок, а то даже по телику видно было мяч скачет как сумасшедший.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11