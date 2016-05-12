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  • Боярский: «Девиз «Один за всех и все за одного!» не поможет сборной России на Евро»

Боярский: «Девиз «Один за всех и все за одного!» не поможет сборной России на Евро»

12 мая 2016, 15:39
31

Известный актер Михаил Боярский уверен, что официальный слоган «Один — за всех, все — за одного!» не поможет сборной России успешно выступить на чемпионате Европы-2016. По его словам, для успеха на турнире национальная команда должна разузнать секрет у «Лестера», который в этом году стал чемпионом АПЛ.

«Нет, не поможет нам этот девиз. Я вообще очень низко оцениваю наши шансы. Можно сколько угодно девизами говорить, и «Один за всех и все за одного!», и «без труда не выловишь и рыбку из пруда» – любые девизы не помогут. Помогут мотивация, настрой команды – как в «Лестере». Вот пускай позвонят в «Лестер» и спросят, чем они руководствовались, какой девиз у «Лестера», – сообщил Боярский.

Источник: Телеканал «360»
Чемпионат Европы Россия Лестер
Комментарии (31)
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vgarakh
1463057477
Зачем нам Лестер с его деньгами? Позвони в малоденежный Ростов, узнай девиз.
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Psih86
1463057787
Победа или смерть!!!Только такой девиз,другой не поможет!!!
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Varnes
1463058572
Прав Михаил Сергеевич! Моя ставка - наши займут почетное 3-е место в группе.
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mutabor0992
1463058741
Етить твою мать...Заголосили.Это нужно было говорить еще перед ЧМ 14.
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никита голоян
1463058951
может Поклонскую туда запустить с фотографией Николая 2?
Ответить
Serjoga
1463064628
Спросите у Ростова, а не у Лестера! Точнее у Бердыева!
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Garrincha58
1463065833
тысяча чертей! а ведь он прав каналья!
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RUPRICHT
1463070146
ОТВЕТ ПРОСТОЙ НУЖНО ИМЕТЬ ТАКОГО ТРЕНЕРА КЛАУДИО РАНЬЕРИ!!???И ИГРАТЬ ПО ЕГО УСТАНОВКАМ!!???
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Георгий 07 01 93 рус
1463075047
ахахха боярский патриот англии просто!!!!
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Alex Flash
1463076212
Пусть садится на коня,берет шпагу и скачет к своим друзьям мушкетерам. и немного заткнет я в ж
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