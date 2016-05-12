Боярский: «Девиз «Один за всех и все за одного!» не поможет сборной России на Евро»

Известный актер Михаил Боярский уверен, что официальный слоган «Один — за всех, все — за одного!» не поможет сборной России успешно выступить на чемпионате Европы-2016. По его словам, для успеха на турнире национальная команда должна разузнать секрет у «Лестера», который в этом году стал чемпионом АПЛ.

«Нет, не поможет нам этот девиз. Я вообще очень низко оцениваю наши шансы. Можно сколько угодно девизами говорить, и «Один за всех и все за одного!», и «без труда не выловишь и рыбку из пруда» – любые девизы не помогут. Помогут мотивация, настрой команды – как в «Лестере». Вот пускай позвонят в «Лестер» и спросят, чем они руководствовались, какой девиз у «Лестера», – сообщил Боярский.