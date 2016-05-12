Ятченко и Надсон могут остаться в «Крыльях Советов»

Руководство «Крыльев Советов» готово продлить действующие контракты с защитниками команды Дмитрием Ятченко и Надсоном. Их соглашения с клубом истекают 30 июня этого года.

«Клуб заинтересован в том, чтобы сохранить в команде Ятченко и Надсона. Есть большая вероятность, что в ближайшее время контракты с ними будут продлены», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне «Крылья Советов» после 28 матчей занимают девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.