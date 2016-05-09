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    Марсьяль не поможет «МЮ» в матче за попадание в Лигу чемпионов

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не поможет своей команде в перенесенном матче 35-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

    Футболист получил повреждение на тренировке перед игрой с «Норвичем» (1:0) и пропустил эту встречу. Теперь сообщается, что Марьсяль не успеет восстановиться и к матчу с «Вест Хэмом», победа в котором выведет «МЮ» на чистое четвертое место, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов.

    В нынешнем сезоне Марсьяль забил 15 голов и является лучшим бомбардиром команды.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.05.2016 19:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      Наварх 10 мая 2016, 08:36

      Здоровья Марсьялю. Ван Гаал, как по мне, не подходит МЮ, но к концовке сезона начал выравнивать позиции команды в лиге. Попадание в лигу чемпионов ("Счастье Гвардиолы в лиге Европы") и кубок АПЛ сгладят все неровности на данность. Может следующий сезон Ван Гаала будет победным.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 мая 2016, 00:50

      к сожалению,даже если МЮ займет 4 строчку,в лч оч вряд ли пройдем,потому что ливер распечатает севилью и займет место в лч!

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      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 9 мая 2016, 19:48

      хреново

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Deadpool_mazafaka_biz 9 мая 2016, 21:16

      Очень хреново.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > kykyi 9 мая 2016, 22:34

      потеря потерь !

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