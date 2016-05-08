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    Симеоне: «Обидно лишаться шансов на титул в предпоследнем туре»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне проанализировал поражение от «Леванте» (1:2) в матче 37-го тура Примеры, лишившее его команду шансов на чемпионский титул.

    «Дело не в желании, мы хотели забить второй. «Атлетико» не сумел продолжить также хорошо, как начал. При этом, соперник здорово проявил себя в оборонительных действиях. «Леванте» сражался до последней секунды встречи. Этот результат показывает всю прелесть футбола: аутсайдер чемпионата может обыграть финалиста Лиги чемпионов.

    Наши действия не может оправдать усталость после полуфинала Лиги чемпионов. Тем не менее, сезон для нас завершается на мажорной ноте, от «Реала» и «Барселоны» мы отстали совсем немного. Но обида от потерянных шансов на титул за тур до финиша, конечно, присутствует.

    Я сказал игрокам, что горд тем, как они провели сезон. Теперь нам нужно приложить усилия, чтобы завоевать серебро чемпионата», – сказал Симеоне.

    Источник: Football Espana

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    08.05.2016 22:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 мая 2016, 12:16

      Обидно тратить 2 часа времени и смотреть скучную игру твоей команды, грязный ты тренеришка! А потеря шансов на чемпионство, как бы не обидно было, но оно справедливо по отношению к атлетам)))!!!

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 мая 2016, 00:03

      Реалу помогли судьи (как обычно), а то и он бы был вне конкуренции!

      -1
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