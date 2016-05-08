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    Фукс: «Не могу дождаться, когда увижу Линекера в нижнем белье»

    Защитник «Лестера» Кристиан Фукс подшутил над комментатором и ведущим BBC Гари Линекером, который начинал свою футбольную карьеру в стане нынешних чемпионов Англии.

    «Не могу дождаться, когда увижу тебя в нижнем белье, надеюсь, ты выберешь что-нибудь классное», — заявил Фукс.

    Напомним, что Линекер еще в декабре пообещал провести эфир в нижнем белье, если «Лестер» станет чемпионом Англии. «Лисы» сумели оформить титул 2 мая, когда их главный конкурент «Тоттенхэм» не смог взять три очка в игре с «Челси».

    Источник: Twitter

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    08.05.2016 07:49
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 мая 2016, 12:14

      ужо пошёл стринги фиолетовые покупать...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 8 мая 2016, 08:43

      Гари Линекер слово надо держать, кто тебя просил не верить?!

      3
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