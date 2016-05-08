Второй состав «Реала» сыграет с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан четко расставил приоритеты между чемпионатом Испании и Лигой чемпионов, решив выставить второй состав на встречу с «Валенсией», но едва ли это сделает матч менее интересным для болельщиков. Предсказать итог матча невозможно: ошибки конкурентов могут вывести «Реал» в лидеры за один тур до конца чемпионата, но в свою очередь слабая игра «сливочных» может лишить команду любых шансов на титул.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 18:00. Не пропустите!