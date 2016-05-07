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    Петржела: «С таким составом и бюджетом «Зенит» должен играть в финале Лиги чемпионов»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне, а также назвал ЦСКА главным фаворитом чемпионата.

    «Думаю, что чемпионом России станет ЦСКА. Даже поражение в финале Кубка армейцы используют как дополнительную мотивацию на финише первенства. Думаю, на финише чемпионата «Ростов» не сможет сохранить завоеванные позиции. Серебряные медали чемпионата России выиграет «Зенит», хотя клуб с таким составом и таким бюджетом должен играть в финале Лиги чемпионов», – сказал Петржела.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2016 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2016, 18:06

      дурак п-жела какой там состав у Зенита два игрока Халк и Витсель соответствуют играть в ЛЧ а остальные полный ЛЕ шлак особенно Юсупов Дзюба Кокорин Нету Лодыгин эти игрочишки вообще должны играть в ФНЛ

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Garrincha58 7 мая 2016, 19:51

      Гарай еще.

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 7 мая 2016, 17:24

      А он лишь на фарте вышел из группы и с большой вероятностью не сыграет в ЛЧ в следующем году. Налицо нецелевое использование БЮДЖЕТНЫХ средств!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 мая 2016, 16:55

      ..........а играет лишь в финале кубка России

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