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    «Реал» и «Валенсия» завтра обсудят дальнейшее будущее Черышева

    Дальнейшая судьба хавбека «Валенсии» Дениса Черышева, принадлежащего «Реалу», решится завтра на переговорах между спортивным директором «летучих мышей» Хесусом Гарсией Питархом и генеральным директором "сливочных» Хосе Анхелем Санчесом. Встреча между представителями клубов пройдет на арене мадридцев «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, участниками переговоров станут президенты обоих клубов – Флорентино Перес и Лайхун Чан.

    Сообщается, что «Валенсия» намерена продлить аренду россиянина, срок которой истекает в конце нынешнего сезона. Как ранее информировали СМИ, «галактикос» готовы расстаться с футболистом за 15 миллионов евро.

    Черышев не сможет больше принять участия в играх в этом сезоне по причине повреждения мышцы левого бедра, полученного в поединке 36-го тура Примеры с «Вильярреалом» (0:2).

    Источник: AS

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    07.05.2016 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2016, 12:56

      Надоели эти сообщения о Черышеве, подумаешь какая футбольная звезда.

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