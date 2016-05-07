Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Сьона»: «Митрюшкиным интересовался «Реал»

    Бывшим голкипером московского «Спартака» Антоном Митрюшкиным был заинтересован мадридский «Реал», сообщает Neue Zürcher Zeitung. Напомним, что сейчас российский вратарь выступает за «Сьон».

    По словам президента швейцарского клуба Кристиана Константина, испанский гранд также пытался приобрести футболиста, но «Сьону» удалось выиграть борьбу.

    Митрюшкин пополнил «Сьон» в феврале 2016 года. На счету футболиста два матча в чемпионате Швейцарии.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 7 мая 2016, 17:05

      А мне барса вчера контракт предлагала, по цене не договорились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 мая 2016, 12:27

      Борьба была жестокой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 мая 2016, 11:49

      Смешное набивание цены.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      reg57 7 мая 2016, 11:49

      денег видимо не хватило))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Dima Boikov 7 мая 2016, 11:35

      Реал проиграл борьбу Сьону ...бред!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 мая 2016, 11:32

      Реал солт лейк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 мая 2016, 11:32

      Верим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 7 мая 2016, 11:23

      "испанский гранд также пытался приобрести футболиста, но «Сьону» удалось выиграть борьбу" - мухахаххахах

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 7 мая 2016, 11:20

      Есть таланты и это радует

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 7 мая 2016, 11:12

      Талант на лицо, только вот Спартаку жалко не нужен стал

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11