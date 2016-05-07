Президент «Сьона»: «Митрюшкиным интересовался «Реал»

Бывшим голкипером московского «Спартака» Антоном Митрюшкиным был заинтересован мадридский «Реал», сообщает Neue Zürcher Zeitung. Напомним, что сейчас российский вратарь выступает за «Сьон».

По словам президента швейцарского клуба Кристиана Константина, испанский гранд также пытался приобрести футболиста, но «Сьону» удалось выиграть борьбу.

Митрюшкин пополнил «Сьон» в феврале 2016 года. На счету футболиста два матча в чемпионате Швейцарии.