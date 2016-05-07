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    Туран не планирует покидать «Барселону»

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не собирается покидать каталонский клуб. По словам турка, он надеется на то, что ему удастся преуспеть в столице Каталонии.

    «Когда у меня начали появляться сомнения, я обращался мыслями к моему детству, так как мои мечты были связаны с «Барселоной». Я всегда мечтал играть этой футболке, мечтал быть другом Иньесты, Месси, Неймара, Суареса… Так что для меня это хорошая мотивация для того, чтобы иметь терпение», — сказал хавбек

    В текущем сезоне Туран сыграл в 16-ти матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: FourFourTwo

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    07.05.2016 07:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 мая 2016, 15:26

      лучше уж сидеть на скамейке запасных в Барсе, чем в любом другом клубе........также сидеть на скамейке! Если хочет играть в основе, тогда только в ФНЛ ему! А по манере игры и поведения, в атлетико ему самое место, грязь должна играть вместе с другой грязью

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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 7 мая 2016, 10:28

      В детстве мечтал быть другом Неймара????да он в твоём детстве ещё в мутной капле не болтался, врунишка турок

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      Рейтинг: +92

      Morata29 7 мая 2016, 08:57

      Не настоящий - значит ты игрок Атлетико был!
      Игрочишка! В Турцию вали! в какой нибудь фефхабачхе

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