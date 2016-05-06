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    Секретарь выиграл 50 тысяч, поставив на чемпионство «Лестера» в начале сезона

    Обычный секретарь в больнице и давняя болельщица «Лестера» Мэнди Кларк выиграла 50 тысяч фунтов, поставив на победу «лис» в АПЛ в начале нынешнего сезона, когда коэффициент на чемпионство команды составлял 5000 к 1. Отметим, что «Лестер» завоевал титул сильнейшей команды Англии впервые в истории.

    «Я болею за «Лестер» уже более 25 лет. За эти годы коллеги по работе постоянно дразнили меня, но я стойко переживала все взлеты и падения моей команды. В начале сезона я поставила на чемпионство «Лестера» 10 фунтов и выиграла 50 тысяч. Это потрясающе. Я просто не верю в это», – сказала Кларк.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.05.2016 18:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 7 мая 2016, 11:39

      vot cto znachit verit!

      0
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 7 мая 2016, 00:07

      Крупно повезло

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 6 мая 2016, 21:47

      Mandy!Congratulations! Borrow to pay 25000.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 мая 2016, 21:12

      В наших БК таких кэфов не найти, но Мэнди в любом случае молодец! И все же стоит заметить, там не 50 000, а как в "Эльдорадо" 49 990 :).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zohan383 6 мая 2016, 21:08

      в следующем сезоне на уфу сотку поставлю))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zohan383 6 мая 2016, 21:44

      тысяч?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      samara94 6 мая 2016, 20:21

      Везёт тому кто везет

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 6 мая 2016, 19:44

      Вот что значит верить в клуб

      3
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 6 мая 2016, 19:18

      Везёт

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 мая 2016, 19:17

      молодец, поздравляю.

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 6 мая 2016, 18:46

      Вот тебе Бомбардир, за 2 часа 1 новость! Огонь...

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