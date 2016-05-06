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    В символическую сборную ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы вошли шесть игроков «Ливерпуля»

    Стали известны имена футболистов, которые вошли в символическую сборную ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы. Отметим, что в их число вошел один игрок «Вильярреала», четыре – «Севильи», шесть – «Ливерпуля». Полностью сборная выглядит следующим образом:

    Вратарь: Ареола («Вильярреал»).

    Защитники: Ловрен («Ливерпуль»), Карришу, Мариано (оба «Севилья»).

    Полузащитники: Банега («Севилья»), Милнер, Лаллана, Джан (все – «Ливерпуль»).

    Нападающие: Гамейро («Севилья»), Фирмино, Старридж (оба «Ливерпуль»)

    Источник: УЕФА

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    06.05.2016 15:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      Kano 6 мая 2016, 16:27

      Ну конечно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      romario7777 6 мая 2016, 16:18

      A КЛОПА ЗАБЫЛИ

      0
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