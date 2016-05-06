Юран может возглавить один из клубов в Иране, Китае или Катаре

Бывший тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что имеет предложения от клубов из Ирана, Катара и Китая. Напомним, последним местом работы российского специалиста была ереванская «Мика».

«У меня есть конкретное предложение от одного из ереванских клубов. Есть предложения из Ирана – от столичного клуба, из Катара, из Китая. Посмотрим. Главное для меня – это задачи, которые стоят перед клубом, условия для работы, которые в нем созданы. А уже потом – заработная плата», – сказал Юран.