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    Юран может возглавить один из клубов в Иране, Китае или Катаре

    Бывший тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что имеет предложения от клубов из Ирана, Катара и Китая. Напомним, последним местом работы российского специалиста была ереванская «Мика».

    «У меня есть конкретное предложение от одного из ереванских клубов. Есть предложения из Ирана – от столичного клуба, из Катара, из Китая. Посмотрим. Главное для меня – это задачи, которые стоят перед клубом, условия для работы, которые в нем созданы. А уже потом – заработная плата», – сказал Юран.

    Источник: ТАСС

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    06.05.2016 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 мая 2016, 17:27

      Вот Монголия-самое то для такого спеца...

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