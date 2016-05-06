Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Чемпионство «Лестера» – никакая не сказка»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о досрочном завоевании «Лестером» титула чемпиона Англии. Отметим, что данное чемпионство стало первым для английского клуба за всю историю.

    «Абсолютно согласен с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом – никакая это не сказка! Это серьезная работа тренерского штаба и самих игроков «Лестера». Слабая команда может победить в одном матче, двух… Но когда речь идет о дистанции в 38 туров – это невозможно! Только потом и кровью можно прийти к такому успеху, как победа в чемпионате. Тем более игроки «Лестера» – никакие не выскочки. Может, у них зарплаты не такие заоблачные, как в «Манчестер Сити» или «Арсенале», но они все опытные ребята и в большинстве своем – игроки сборных», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2016 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      40Zver40 6 мая 2016, 21:52

      Такая же работа проходит и в Ростове!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 мая 2016, 16:30

      ПОЖИВЕМ УВИМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      xuba 6 мая 2016, 16:07

      а что?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 6 мая 2016, 15:39

      ясен хвост - не сказка... это уже факт.. застрял что то бубнов на пару тройку дней во времени )) впрочем... как всегда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 15:00

      Слова идиота.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11