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    Луческу: «В противостоянии с «Севильей» решающую роль сыграли болельщики»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился наблюдениями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей». Напомним, что донецкая команда уступила со счетом 1:3 и закончила выступление на турнире.

    «Конечно, мы недовольны тем, как провели первый матч, в котором не не реализовали большое количество моментов и дали сопернику заработать пенальти в самой концовке.

    В сегодняшнем же поединке огромную роль сыграли болельщики хозяев, невероятным образом поддерживающие свою команду. Шум трибун оказывал давление на нас, в результате чего мои подопечные допускали ошибки», – сказал Луческу.

    Источник: Skysports

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    06.05.2016 01:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      макс438 6 мая 2016, 10:25

      Мариано красивую банку положил

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