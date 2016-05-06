Эмери: «Игроки и болельщики «Севильи» хотят победить в Лиге Европы в третий раз подряд»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери после победы над «Шахтером» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы подчеркнул, что добился этого успеха благодаря футболистам и фанатам своей команды.

«Каждый наш выход в финал не похож на другие. Каждый из них особенный и сложный. Мы дошли до заключительной стадии турнира благодаря усердной работе игроков на тренировках и поддержке наших болельщиков. Все они хотят победить в Лиге Европы в третий раз подряд», – сказал Эмери.