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    Эмери: «Игроки и болельщики «Севильи» хотят победить в Лиге Европы в третий раз подряд»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери после победы над «Шахтером» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы подчеркнул, что добился этого успеха благодаря футболистам и фанатам своей команды.

    «Каждый наш выход в финал не похож на другие. Каждый из них особенный и сложный. Мы дошли до заключительной стадии турнира благодаря усердной работе игроков на тренировках и поддержке наших болельщиков. Все они хотят победить в Лиге Европы в третий раз подряд», – сказал Эмери.

    Источник: Skysports

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    06.05.2016 01:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1049

      mig28 6 мая 2016, 10:40

      Ну что тут скажешь?! В 2014 по пенальти выиграли (за весь матч счет 0:0), в 2015 Днепр...они конечно не плохо играли, но это не ровня испанцем. А теперь Ливерпуль..гораздо сложнее будет! При Клоппе лихорадит значительно меньше, чем раньше, так что если игра пойдет, то без шансов для Севильи.

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      Рейтинг: +128

      shmag > mig28 6 мая 2016, 10:55

      согласен,если Ливерпуль будет играть в свою игру и игра будет получаться,то шансов у Севильи практически нет.

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      Рейтинг: +40

      Aiur 6 мая 2016, 01:40

      Удачи в финале!

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