Эмери: «Игроки и болельщики «Севильи» хотят победить в Лиге Европы в третий раз подряд»

Ну что тут скажешь?! В 2014 по пенальти выиграли (за весь матч счет 0:0), в 2015 Днепр...они конечно не плохо играли, но это не ровня испанцем. А теперь Ливерпуль..гораздо сложнее будет! При Клоппе лихорадит значительно меньше, чем раньше, так что если игра пойдет, то без шансов для Севильи.
Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери после победы над «Шахтером» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы подчеркнул, что добился этого успеха благодаря футболистам и фанатам своей команды.
«Каждый наш выход в финал не похож на другие. Каждый из них особенный и сложный. Мы дошли до заключительной стадии турнира благодаря усердной работе игроков на тренировках и поддержке наших болельщиков. Все они хотят победить в Лиге Европы в третий раз подряд», – сказал Эмери.