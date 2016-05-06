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    Срна: «Игроки «Шахтера» могут с поднятой головой возвращаться на Украину»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Севильей», в котором донецкая команда уступила со счетом 1:3 и вылетела из турнира.

    – Провели очень хороший сезон в Европе. К сожалению, не добились того результата, которого хотели – не вышли в финал. Мы дали сегодня максимум. Тяжелый год был, тяжелый сезон, но играли мы хорошо. Претензий ни к кому нет. Спасибо всем болельщикам. Мы старались сделать праздник болельщикам в Украине, на Донбассе. Считаю, каждый из нас может с поднятой головой возвращаться на Украину. К сожалению, в футболе хорошо играть – не гарантия того, что пройдешь дальше.

    – Пропустили сразу после перерыва…

    – Конечно, мы и в начале игры пропустили. Решил все третий мяч. Не могу сказать, что плохо играли. Сегодня «Севилья» использовала свои моменты, а мы – нет.

    Источник: Footboom

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    06.05.2016 00:59
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