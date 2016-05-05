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    Руководство «Реала» намерено сделать Бэйла самым высокооплачиваемым игроком команды

    Руководство «Реала» намерено увеличить зарплату хавбеку Гарету Бэйлу, чтобы ускорить процесс продления контракта. В планы «сливочных» входит повышение оклада валлийца до 424-х тысяч евро в неделю. Если это произойдет, то полузащитник станет наиболее высокооплачиваемым игроком Королевского клуба. Похожей зарплатой может похвастаться нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

    На сегодняшний день Бэйл зарабатывает 378 тысяч евро. Ранее в СМИ уже появилась информация, что футболист сборной Уэльса готов поставить подпись под новым соглашением с «Реалом», срок которого будет рассчитан до 2021-го года.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.05.2016 23:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 8 мая 2016, 21:41

      12 000 000 000 рублей в год за ЭТО... Вот так и хочется кого-то прибить.

      0
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      Рейтинг: +25

      cmygeHm 6 мая 2016, 23:52

      На что они тратят??кормят,одевают,возят!!
      куда такие деньги???получается он пукнет на тренировке а лям рублей прилип.. Ппц...куда катиться мир

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 мая 2016, 08:40

      почти 70000 долларов в день- и зачем я на милиционера учился???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 мая 2016, 08:27

      Значит, Кристи таки в ПСЖ уйдёт.

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 6 мая 2016, 00:17

      Ептиж...32 МИЛЛИОНА рублей в неделю ??!! Остановите эту ЗЕМЛЮ нам не по пути...

      10
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      Рейтинг: +358

      Финт > iron_Savior 6 мая 2016, 03:14

      Прямо мультик О Золотой Антилопе,сколько детей можно накормить за эти деньги!

      2
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