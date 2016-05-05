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    Зидан останется главным тренером «Реала» в следующем сезоне

    Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение оставить Зинедина Зидана на посту наставника команды в следующем сезоне.

    «Флорентино принял это решение несколько недель тому. Если бы «Реал» не вышел в финал Лиги чемпионов, все равно ничего бы не изменилось», – рассказал близкий к Пересу источник.

    Отметим, что президенту «сливочных» очень импонирует та атмосфера, которая царит сейчас в команде.

    «Зидану пришлось непросто после поражения от «Атлетико». Но то, как стойко наставник перенес это, и то, как он смог вывести из этой ситуации команду оказало на Переса впечатление», – отметил источник в Королевском клубе.

    Источник: AS

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    05.05.2016 21:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 мая 2016, 11:10

      "Зидан выкладывается в каждом матче,даже штаны рвёт...но то, как стойко наставник перенес это, и то, как он смог вывести из этой ситуации команду оказало на Переса впечатление"))))))))))))))))ах
      аххахахаха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 мая 2016, 11:08

      Дай Бог если оставит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 6 мая 2016, 16:48

      А как же ваша система: "Нет трофея - меняем тренера"?
      Если ничего не выиграет - все равно оставят? Что за поблажки?)

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 мая 2016, 14:06

      Ух, сколько еще штанов порвет)))

      1
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 5 мая 2016, 23:01

      Последние игры Реала, что с МС, что с Сосьедадом были, мягко говоря - не очень.

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 мая 2016, 22:58

      После порожение финале... все наоборот будет

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 мая 2016, 21:31

      Удачи ему

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 5 мая 2016, 21:26

      Всем известно Перес - балабол... если Зидан ничего не выиграет (хотя ЛЧ конечно выиграет=)))) потом скажет: "Да ну! Я такого не говорил, Зидан устал и сам решил отдохнуть"

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