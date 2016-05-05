Зидан останется главным тренером «Реала» в следующем сезоне

"Зидан выкладывается в каждом матче,даже штаны рвёт...но то, как стойко наставник перенес это, и то, как он смог вывести из этой ситуации команду оказало на Переса впечатление"))))))))))))))))ах
аххахахаха
Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение оставить Зинедина Зидана на посту наставника команды в следующем сезоне.
«Флорентино принял это решение несколько недель тому. Если бы «Реал» не вышел в финал Лиги чемпионов, все равно ничего бы не изменилось», – рассказал близкий к Пересу источник.
Отметим, что президенту «сливочных» очень импонирует та атмосфера, которая царит сейчас в команде.
«Зидану пришлось непросто после поражения от «Атлетико». Но то, как стойко наставник перенес это, и то, как он смог вывести из этой ситуации команду оказало на Переса впечатление», – отметил источник в Королевском клубе.