Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Первую пресс-конференцию после победы «Лестера» в АПЛ Раньери начал с бокала шампанского

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери накануне поединка 37-го тура АПЛ против «Эвертона» ответил на вопросы прессы. Наставник «лисов» был встречен аплодисментами, после чего обменялся с журналистами рукопожатиями. Первое, что сделал итальянский специалист, прежде, чем начать пресс-конференцию, – поднял бокал с шампанским за победу в чемпионате.

    Напомним, «Лестер» обеспечил себе звание сильнейшей команды Англии по итогам сезона 2015/16 после того, как в понедельник, располагающийся на втором месте «Тоттенхэм», не смог набрать победить «Челси» (2:2) матче 36-го тура. Отрыв, таким образом, составил семь очков, что не оставило «шпорам» никаких математических шансов догнать команду Раньери в двух оставшихся играх. Отметим, что этот чемпионский титул стал первым в истории «Лестера».

    Источник: ФК «Лестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2016 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      SURGUT FOREVER 5 мая 2016, 20:37

      Ни че такая, репетиция перед суперчемпионством Ростова

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 5 мая 2016, 20:10

      Комментарий удален.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 5 мая 2016, 19:54

      :D

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11