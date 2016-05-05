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    Степаненко: «Из-за моего жеста раздули войну»

    Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко подчеркнул, что не хотел унизить игроков киевского «Динамо», когда показывал эмблему донецкого клуба. Напомним, из-за этого жеста в матче 24-го тура чемпионата Украины команды устроили массовую драку.

    «Я много думал, что я сделал не так, и был готов извиниться. Но я даже не могу представить, за что. Не понимаю, что вызвало такую бурю эмоций. В каждой футбольной лиге так показывают. Я говорил с Эдуардо, мне было интересно, как люди реагируют на это в Англии. Он сказал, что вполне нормально.

    Был один прецедент, когда Адебайор перешел из «Арсенала» в «Манчестер Сити». Так он с одной половины поля побежал на другую и начал лондонским болельщикам показывать эмблему «Ман Сити». Вот это я считаю провокация. Если бы мы забили на той стороне, а я дал бы 100 метров рывок и показал эмблему перед фанатами «Динамо».

    Так вышло, что мы забили третий гол со стороны киевских ультрас. Еще раз повторюсь: я показал эмблему из-за гордости к своему клубу, а не чтобы унизить другую команду. Я никогда этим не занимался и с большим уважением отношусь и к футбольному клубу «Динамо», и к его болельщикам. А из этого раздули непонятную войну, которая мне непонятна», – сказал Степаненко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 12:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 10 мая 2016, 11:23

      «Из-за моего жеста раздули войну»
      и Донецк разрушили, как это на вас укропов похоже!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      doctorx 5 мая 2016, 17:40

      кацап ска...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      doctorx 5 мая 2016, 17:39

      закройтесь заморыши

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 13:24

      Ну да-вам хохлам не привыкать с братьями воевать.

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 мая 2016, 12:57

      Там в порядке вещей воевать друг с другом, брат с братом... :(

      1
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