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    Канте обойдется «Арсеналу» в 25 миллионов

    Полузащитник «Лестер Сити» Н'Голо Канте должен укрепить полузащиту «Арсенала», считает Арсен Венгер. Лондонский клуб ведет переговоры с представителями футболиста, сообщает RMC Sport. Венгер готов выложить за Канте 25 миллионов евро.

    Известно, что в услугах Канте также заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус». В текущем сезоне он провел 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 5 мая 2016, 12:25

      Венгер как всегда, любит покупать Французов(наверно потому что сам Француз), но Канте хорош, цепкий парень... Толковый игрок!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 5 мая 2016, 12:07

      И Мареза желательно!

      -3
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