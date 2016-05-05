Канте обойдется «Арсеналу» в 25 миллионов

Венгер как всегда, любит покупать Французов(наверно потому что сам Француз), но Канте хорош, цепкий парень... Толковый игрок!
Полузащитник «Лестер Сити» Н'Голо Канте должен укрепить полузащиту «Арсенала», считает Арсен Венгер. Лондонский клуб ведет переговоры с представителями футболиста, сообщает RMC Sport. Венгер готов выложить за Канте 25 миллионов евро.
Известно, что в услугах Канте также заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус». В текущем сезоне он провел 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.