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    Лига Европы. «Ливерпуль» разгромил «Вильярреал», «Севилья» разобралась с «Шахтером»

    В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Ливерпуль» в родных стенах нанес разгромное поражение «Вильярреалу». Голами в составе красных отметились Даниэль Старридж и Адам Лаллана. Еще один мяч в собственные ворота отправил Бруно.

    В другом поединке «Севилья» без видимых сложностей справилась с «Шахтером», забив три мяча. Дубль в составе команды Унаи Эмери оформил Кевин Гамейро, еще один гол на свой счет записал Мариано. В составе «горняков» точным ударом отметился Эдуардо.

    Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи

    Ливерпуль (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:0 (1:0) (первый матч 0:1)

    Голы: 1:0 – Бруно (автогол), 7; 2:0 – Старридж, 63; 3:0 – Лаллана, 81.

    Предупреждения: Клайн, 35 – Руис, 30; Сольдадо, 40; Суарес, 90+4.

    Удаление: Руис, 71.

    Севилья (Испания) – Шахтер (Украина) – 3:1 (1:1) (первый матч 2:2)

    Голы: 1:0 – Гамейро, 9; 1:1 – Эдуардо, 44; 2:1 – Гамейро, 47; 3:1 – Мариано, 59.

    Предупреждения: Банега, 30; Витоло, 87 – Марлос, 12; Ракицкий, 15; Кучер, 20; Срна, 48; Эдуардо, 61; Степаненко, 76; Исмаили, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 23:55
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 6 мая 2016, 11:31

      Клоппу-удачи...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      palych1974 6 мая 2016, 04:18

      Ливерпулю - удачи в финале!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 6 мая 2016, 00:18

      Ливерпуль - Севилья - очень достойный финал!!!! Вот это будет матч!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 5 мая 2016, 23:59

      Браво Севилья Севильтонсс!! Третий год подряд в финале ЛЕ . Эмери просто красавец !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > iron_Savior 6 мая 2016, 00:02

      а в спаме не прижился... это же не волера-верим...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 > iron_Savior 6 мая 2016, 00:09

      Спартак отдыхает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 5 мая 2016, 23:58

      Мда... 3 гола Ливерпуля , а счет 2:0. Бомбардир в своем стиле )

      3
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Capricorn 5 мая 2016, 23:57

      Севилья сделает хеттрик!

      1
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      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > Capricorn 6 мая 2016, 00:02

      ...посмотрим-удачи Ливеру !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 5 мая 2016, 20:54

      Шахтёр и Ливерпуль в финале!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 мая 2016, 16:05

      ну не ВЕРЮ я в финал вилья-севилья

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 мая 2016, 16:04

      вопреки прогнозам и пожеланиям фанов, думаю финал будет непредсказуемый типа вилья-шахта

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 5 мая 2016, 13:39

      За Ливерпуль! Хватит одного испанского финала!

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