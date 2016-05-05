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    Модрич: «Мы заслужили выход в финал»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич уверен, что его команда превзошла «Манчестер Сити» в обоих полуфинальных матчах Лиги чемпионов.

    «Мы заслужили выход в финал, так как был сильнее соперника в обоих матчах. Пеллегрини так не думает? Это его мнение. Но мы создали несколько голевых моментов, а соперник не создал практически ни одного момента для взятия ворот», сказал Модрич.

    Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» пройдет 28 мая в Милане.

    Источник: Marca

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    05.05.2016 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 5 мая 2016, 10:59

      момент то был конце игры а Агуэро..да что говорить...реал ничего не показал в этой игре .. даже гол сами не смогли забить...победа реала полностью в плохой игре мс....

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