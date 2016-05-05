Модрич: «Мы заслужили выход в финал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич уверен, что его команда превзошла «Манчестер Сити» в обоих полуфинальных матчах Лиги чемпионов.

«Мы заслужили выход в финал, так как был сильнее соперника в обоих матчах. Пеллегрини так не думает? Это его мнение. Но мы создали несколько голевых моментов, а соперник не создал практически ни одного момента для взятия ворот», – сказал Модрич.

Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» пройдет 28 мая в Милане.