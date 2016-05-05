Модрич: «Мы заслужили выход в финал»

момент то был конце игры а Агуэро..да что говорить...реал ничего не показал в этой игре .. даже гол сами не смогли забить...победа реала полностью в плохой игре мс....
Полузащитник «Реала» Лука Модрич уверен, что его команда превзошла «Манчестер Сити» в обоих полуфинальных матчах Лиги чемпионов.
«Мы заслужили выход в финал, так как был сильнее соперника в обоих матчах. Пеллегрини так не думает? Это его мнение. Но мы создали несколько голевых моментов, а соперник не создал практически ни одного момента для взятия ворот», – сказал Модрич.
Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» пройдет 28 мая в Милане.