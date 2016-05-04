Клопп: «Вся моя работа в «Ливерпуле» была проделана ради таких матчей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Вильярреала». Напомним, первую встречу мерсисайдцы проиграли со счетом 0:1.

«Все, что я делал с момента моего прихода сюда в октябре, было направлено на то, чтобы команда была идеального готова к таким матчам.

Мне бы не хотелось, чтобы из этого раздували слишком большое событие. Это всего лишь футбол, но это важный момент в мире «Ливерпуля».

У меня нет слов, чтобы описать атмосферу «Энфилда». Это одна из тех вещей, которые невозможно купить», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Вильярреал» состоится в четверг, 5 мая. Начало – в 22:05 по московскому времени.