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    Ветоха: «Либо УЕФА признает Крым частью России, либо даст КФС статус члена УЕФА по примеру Косово»

    Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха прокомментировал вступление Косово в состав УЕФА, а также отметил, что подобное в будущем может ждать и КФС.

    «По Крыму ситуация пока неопределенная. Никакой официальной информации от УЕФА нам не приходило, но вопрос Крыма там стоит очень актуально. Я слышал от некоторых делегатов, которые там присутствовали, что возможны два варианта развития событий: либо УЕФА признает Крым частью России, либо дает нам статус члена УЕФА по примеру Косово.

    Если идти последовательно в этом вопросе, мы должны получить статус. УЕФА потребовало выйти из юрисдикции Российского футбольного союза – мы это сделали. Мы зарегистрировали свой футбольный союз, организовали чемпионат из восьми клубов. Чемпионат идет, команды выступают. Поэтому по логике решение по нам должно быть такое же, как по Косово», – отметил Ветоха.

    Источник: РИА «Новости»

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    04.05.2016 15:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 мая 2016, 20:11

      Витёха,жди- решение по вам примут лет через 100,а статус получите лет через 99

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 4 мая 2016, 20:05

      УЕФА не побежит впереди ООН.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 17:47

      8 клубов? Что то мне кажется опять кто то на народные деньги поднимается.Когда получат статус члена уефа надеюсь останется один. 8 мы не потянем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2016, 17:37

      Ситуации схожие ,а отношение-прям противно ,чисто по людски .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 4 мая 2016, 17:08

      главное, что к чемпионату украины он не имеет отношения.

      6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 мая 2016, 16:22

      По их логике статус. Но лучше бы частью России.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 4 мая 2016, 15:40

      Вряд ли политкорректное УЕФА признает Крым частью России, скорее второй вариант.

      2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 4 мая 2016, 15:37

      Как уефа скажут так они и сделают, и правила и законы здесь совсем не при чем.

      0
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