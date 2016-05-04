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Конкурс прогнозов: стартует майский сезон!

4 мая 2016, 12:59
157

Стартовал майский сезон Конкурса прогнозов – в этом месяце нас ждет не менее упорная борьба за призовые места.

Еще раз об итогах апреля: Mamarchello, Rembo1983, VVK13, Lexa_Lexa и russkiisergei стали победителями

Напоминаем, что в результате апрельского сезона был произведен сброс игроков в следующем формате: дивизион игрока, которого он достиг, сохраняется. Количество рейтинга равно нижней границе дивизиона. Баланс болларов равен пяти максимальным ставкам дивизиона.

Еще одно небольшое изменение: мы решили снизить границу для перехода в 9-й дивизион с 1000 до 500 очков. Чтобы новичкам Конкурса прогнозов было чуть легче начать свое движение по дивизионам.

А теперь самое приятное: призы!

1 место – наушники Roc Sport Superslim от Monster и Криштиану Роналду, интервью с победителем на «Бомбардире»

2 место – игровая майка профессионального футболиста РФПЛ (ищем самого профессионального футболиста, ведем переговоры!)

3 место – книга бывшего пресс-атташе сборной России по футболу Ильи Казакова «Foot'Больные люди. Маленькие истории большого спорта» с автографом автора

4 место – книга знаменитого футбольного агента Алексея Сафонова «Футбольный агент 016» с именным пожеланием (напишем все, что хотите, в пределах законодательства РФ)

5 место – подборка крутейшей футбольной музыки от «Бомбардира» на вашу стену Вконтакте (или на стену друга/подруги/бабушки и т.п.)

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (157)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alex kidn
1462364063
Во кому то со вторым призом повезет, подарят бомжу или коню мясную майку!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1462366570
Достойные призы.
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Миша00
1462372698
да мое главное пожелание, это не списывать заработанные очки. все же теряется интерес. зарабатываешь месяц. честно выигрываешь. потом обнуление. и все сначала. ставок толком и не сделать
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komandos99
1462388683
Тупую систему конечно изобрели!
Ответить
Bobafett
1462390931
КНИГА ЛУЧШИЙ ПОДАРОК)
Ответить
komandos99
1462392897
По моему многие вышли из того возраста "книга лучший подарок"
Ответить
Den Bull
1462466390
Будем ожидать призов покруче!)
Ответить
Кипер_1
1463387306
Почему нельзя отменить ставку до начала матча?
Ответить
1-патрон-1
1463414650
ростов чемпион
Ответить
kykyi
1465049919
Господа, админы, предлагаю учредить призы за наибольший прогресс в конкурсе (кто дальше продвинется за сезон), иначе тем кто в низших дивизионах не очень интересно, да и новых участников на сайт будет привлечь легче.
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