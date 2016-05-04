Конкурс прогнозов: стартует майский сезон!

Стартовал майский сезон Конкурса прогнозов – в этом месяце нас ждет не менее упорная борьба за призовые места.

Еще раз об итогах апреля: Mamarchello, Rembo1983, VVK13, Lexa_Lexa и russkiisergei стали победителями

Напоминаем, что в результате апрельского сезона был произведен сброс игроков в следующем формате: дивизион игрока, которого он достиг, сохраняется. Количество рейтинга равно нижней границе дивизиона. Баланс болларов равен пяти максимальным ставкам дивизиона.

Еще одно небольшое изменение: мы решили снизить границу для перехода в 9-й дивизион с 1000 до 500 очков. Чтобы новичкам Конкурса прогнозов было чуть легче начать свое движение по дивизионам.

А теперь самое приятное: призы!

1 место – наушники Roc Sport Superslim от Monster и Криштиану Роналду, интервью с победителем на «Бомбардире»

2 место – игровая майка профессионального футболиста РФПЛ (ищем самого профессионального футболиста, ведем переговоры!)

3 место – книга бывшего пресс-атташе сборной России по футболу Ильи Казакова «Foot'Больные люди. Маленькие истории большого спорта» с автографом автора

4 место – книга знаменитого футбольного агента Алексея Сафонова «Футбольный агент 016» с именным пожеланием (напишем все, что хотите, в пределах законодательства РФ)

5 место – подборка крутейшей футбольной музыки от «Бомбардира» на вашу стену Вконтакте (или на стену друга/подруги/бабушки и т.п.)

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.