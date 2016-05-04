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    Мутко: «Не думаю, что включение Косово в состав ФИФА приведет к конфликту»

    Президент РФС Виталий Мутко в очередной раз высказался на тему включения Косово в состав ФИФА.

    «В футболе часто принимаются решения таким образом. Не думаю, что здесь какой-то конфликт должен произойти. Но в целом надо следовать своему уставу, а там написано: «Страна может быть членом УЕФА после признания ООН». Вот о чем говорили 24 страны.

    То есть решающий голос отдается политике, политики принимают решение, и уже после этого вступает спорт. Но это уже не первая федерация, которая приняла Косово в свои ряды. Международный олимпийский комитет включил. Так что в принципе ФИФА некуда деваться», — сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2016 11:44
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