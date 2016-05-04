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    Мартино: «Месси будет в расположении национальной команды на Кубке Америки»

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино подтвердил информацию о том, что нападающий команды Лионель Месси сыграет в матчах Кубка Америки.

    Напомним, что футболист «Барселоны» должен дать показания в суде, но это не должно помешать ему сыграть на турнире.

    «Месси будет в расположении национальной команды, а после этого совершит поездку для дачи показаний. Это вопрос, на который не могли повлиять ни он, ни задействованные в этом люди. 2 июня он должен дать показания, но до этого должен быть с нами», — сказал наставник.

    Источник: Sport.es

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    04.05.2016 08:47
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