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    Облак: «Можем быть счастливыми и гордиться собой»

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией», в котором его команда уступила со счетом 1:2, но вышла в финал турнира благодаря результату первой встречи (1:0).

    «Мы знали, что будет трудно. Первый тайм «Атлетико» провел плохо, но мы понимали, что нужно забить хотя бы один гол, и сделали это после перерыва. Мне было неприятно пропустить после удара Хаби Алонсо со штрафного, но это футбол. К счастью, после первого тайма «Бавария» вела всего лишь со счетом 1:0, а мы забили в начале второго тайма. В конце концов, это самое главное. Мы в финале. Мы можем быть счастливыми и гордиться собой», – сказал Облак.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2016 01:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 4 мая 2016, 11:12

      Молодцы,молодец Чакыр что поставил пенальти в ворота мюнхенцэв,не молодец Торрес в который раз подводит команду в ответственный момент!!!

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