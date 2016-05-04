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    «Бавария» в третий раз подряд вылетела на стадии 1/2 финала ЛЧ

    «Бавария» завершила свое выступление в Лиге чемпионов, уступив в полуфинальном противостоянии «Атлетико». В ответном матче, который состоялся сегодня в Мюнхене, подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли у мадридцев со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч в финал турнира вышла мадридская команда.

    Таким образом, «Бавария» уже третий сезон кряду вылетает на стадии 1/2 финала турнира. Ранее клуб из Германии терпел поражение от «Барселоны» и «Реала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 00:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +192

      LINED 4 мая 2016, 10:46

      Как пришел Гвардиола так вылеты в полуфинале. Самый удачливый тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 4 мая 2016, 09:27

      Лысый никчемный тренеришко уйдет и с ним уйдет эта традиция.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      trudovik 4 мая 2016, 09:22

      В следующем году Бавария выиграет ЛЧ, а Ман.сити вылетит в полуфинале))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 мая 2016, 08:26

      Завидная стабильность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 4 мая 2016, 08:22

      Бог любит троицу. В следующем сезоне пройдут в финал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      samara94 4 мая 2016, 08:05

      Бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Zly 4 мая 2016, 07:53

      Злой рок для Гвардиолы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 4 мая 2016, 07:35

      Реалу повезло с жеребьевкой. Я сомневаюсь что они бы прошли Атлетико или баварию

      2
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      Рейтинг: +157

      pik54 4 мая 2016, 07:32

      Не ужели Атлетико станет победителем ЛЧ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > pik54 4 мая 2016, 17:31

      все равно оба команда войдет в истории футбола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      crusadere 4 мая 2016, 07:06


      о ля ля

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