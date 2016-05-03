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    Мостовой: «Лестер» – пример того, что не деньги играют в футбол»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой остался впечатлен триумфом «Лестера», который завоевал титул чемпиона Англии. Отметим, что чемпионство АПЛ «лисы» выиграли впервые.

    «Для меня победа «Лестера» – это событие года во всем спорте! Одна такая победа – и мы убедились в том, что не деньги играют в футбол. Попробуй, приди в такую команду, как «Лестер», и выиграй с ними чемпионат Англии. Вот перед кем нужно снимать шляпу и кланяться. Год назад я об этой команде даже не слышал. Я знал, что они где-то там бьются за выживание. А теперь стали чемпионами Англии.

    Поэтому я считаю, что это просто сумасшедшее событие по значимости, но оно не изменит футбольный мир. Нужно снимать фильм о таком успехе «Лестера». Это историческое событие в мире футбола. Там город-то всего 300 тысяч человек. И футболисты, про которых год назад никто не слышал. А сейчас какой они футбол показывают. Огромный им респект!» – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2016 23:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 4 мая 2016, 10:21

      Лестер !!!! легенда на 50 лет. браво!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 4 мая 2016, 06:58

      Тогда почему Карпин во 2 лигу выпал?

      0
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