Мостовой: «Лестер» – пример того, что не деньги играют в футбол»

Лестер !!!! легенда на 50 лет. браво!
Футбольный эксперт Александр Мостовой остался впечатлен триумфом «Лестера», который завоевал титул чемпиона Англии. Отметим, что чемпионство АПЛ «лисы» выиграли впервые.
«Для меня победа «Лестера» – это событие года во всем спорте! Одна такая победа – и мы убедились в том, что не деньги играют в футбол. Попробуй, приди в такую команду, как «Лестер», и выиграй с ними чемпионат Англии. Вот перед кем нужно снимать шляпу и кланяться. Год назад я об этой команде даже не слышал. Я знал, что они где-то там бьются за выживание. А теперь стали чемпионами Англии.
Поэтому я считаю, что это просто сумасшедшее событие по значимости, но оно не изменит футбольный мир. Нужно снимать фильм о таком успехе «Лестера». Это историческое событие в мире футбола. Там город-то всего 300 тысяч человек. И футболисты, про которых год назад никто не слышал. А сейчас какой они футбол показывают. Огромный им респект!» – сказал Мостовой.