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    Степаненко: «После матча с «Динамо» получаю много угроз, «Шахтер» выделил мне охранников»

    Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился последствиями драки с футболистами киевского «Динамо». Напомним, что после матча 24-тура украинской Премьер-лиги футболист заявил, что его дружба с Андреем Ярмоленко закончена.

    «Никто не звонил, никто не извинялся. Не о чем говорить. Я получаю сейчас очень много угроз. В основном пишут в соцсетях. Переживаю не за себя, а за семью.

    Смена жилья? Клуб выделил мне охранников. «Шахтер» всячески заботится о безопасности моей семьи, поэтому, думаю, до такого шага не дойдет», – приводит слова Степаненко Depo.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 16:32
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