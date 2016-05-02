Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду провел полноценную тренировку перед игрой с «Манчестер Сити»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду тренировался вместе с командой перед ответным поединком полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    На протяжении всего занятия Роналду тренировался в общей группе, и ожидается, что португалец сможет выйти на поле в среду.

    Карим Бензема на этой же тренировке занимался только беговой работой, и его участие во встрече с «Манчестер Сити» по-прежнему под вопросом.

    Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2016 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 2 мая 2016, 23:42

      Здоровья.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11