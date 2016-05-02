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    Нойер: «Атлетико» не знает, что такое стадион «Баварии»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер посетил пресс-конференцию посвященную ответному матчу Лиги чемпионов против «Атлетико». В первой встрече мюнхенцы проиграли со счетом 0:1.

    «Мы знаем, что «Атлетико» хорошо готов. Мы знаем их сильные стороны и знаем свои. У нас есть 90 минут, чтобы забить гол, который нам нужен.

    Обе команды сильны в обороне и мало пропускают. «Атлетико» не знает, что такое стадион «Баварии» и какова атмосфера тут. Это будет нашим преимуществом.

    У нас есть возможность обернуть все в свою пользу на домашней арене, и мы сделаем все возможное для этого», – сказал Нойер.

    Источник: УЕФА

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    02.05.2016 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 мая 2016, 16:57

      Важно все мячи убрать подальше от лавки атлетико, а то при каждой атаке мяч будет вылетать на поле)

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 3 мая 2016, 00:29

      Бавария!!!верю!!!пройдет!!!

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 2 мая 2016, 22:08

      Мне лично вот такие заявления игроков не по душе... сначала Томас с фейерверком, теперь вот Ману...вспоминается неприятная аналогия с "...устроим ад на Альянц Арене" от Арьена да ещё и Рафинья тогда начал зубоскалить и в итоге матч с Реалом провалил полностью. Все эти речи нужно после игры говорить, больше толку - меньше слов на ветер. Ведь игроков Атлетико это только ещё больше раззадорит : забить в гостях не смотря ни на что, во времена Юппа и Оттмара таких вещей не было - все на поле доказывали, потом и кровью, а не на конференциях языком, но тогда у Баварии были совсем другие времена...эхх...

      3
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      Рейтинг: +12

      B@uk@ 2 мая 2016, 20:36

      Осталось доказать на деле!

      3
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