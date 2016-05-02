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    Дзюба: «Это заветный трофей. Ради этого я сюда пришел»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы журналистов после финального матча Кубка России против ЦСКА (4:1).

    – Почему ты неожиданно оказался игроком запаса?

    – Это футбол, это жизнь. Самое главное – мы выиграли, я счастлив. Не будем вдаваться, с первых минут я вышел или не с первых… Это заветный трофей. Ради этого я сюда пришел. Спасибо партнерам.

    Классный антураж. Обыграть принципиального соперника дорогого стоит. Мы очень счастливы. Сейчас нужно отпраздновать, но не сильно, и стремиться догнать ЦСКА уже в чемпионате.

    – Как праздновать, если сезон в разгаре? Буквально чуть-чуть?

    – Что-нибудь придумаем. Буквально чуть-чуть, – сказал Дзюба.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2016 19:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +81

      zeni 2 мая 2016, 22:27

      Дзюбинья Поросята аж ЗАХРЮКАЛИ!!

      -1
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 2 мая 2016, 19:57

      пида--рас дзюбинье рот открыл))))) ведь сам нихрена не сделал а еще и интервью раздает))))) чмо ты пень и больше никто)))))) сначала сам сыграй и выиграй а потом пасть открывай.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 мая 2016, 19:39

      Ты его уже с Ростовом выигрывал

      3
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