«Арсенал» может усилиться Бенатией

Защитник «Баварии» Мехди Бенатиа может стать игроком «Арсенала». В услугах футболиста лично заинтересован главный тренер «канониров» Арсен Венгер, который планирует усилить линию обороны. Отметим, что сам игрок не прочь сменить команду.

По данным Transfermarkt, стоимость Бенатиа составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за «Баварию» в Бундеслиге 12 матчей, в которых забил один гол и заработал одну желтую карточку.