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    Шмейхель: «Не стоит спешить, «Лестер» еще не стал чемпионом АПЛ»

    Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель подчеркнул, что игрокам его команды нужно быть предельно сконцентрированными в предстоящем матче 36-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что победа в этой встрече может принести «лисам» чемпионство в АПЛ.

    «Если нам все же удастся завоевать титул, то это будет большим достижением для всего клуба и города. Но не стоит спешить, поскольку мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит проделать большую работу», – отметил Шмейхель.

    Источник: Skysports

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    01.05.2016 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 1 мая 2016, 14:51

      Удачи Лестеру! Команда заслужила чемпионство

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