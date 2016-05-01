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    Месси, Суарес и Неймар превзошли свое достижение прошлого сезона

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отличился в матче 36-го тура Примеры против «Бетиса» (2:0).

    Этот гол стал 123-м во всех турнирах для тройки нападения каталонцев – Лионеля Месси (40 голов), Луиса Суареса (54) и Неймара (29). Таким образом, атакующее трио «Барселоны» превзошло собственный результат прошлого сезона, в котором они на троих забили 122 мяча.

    Отметим, что в прошлом сезоне самым результативным их них был Месси (58), на втором месте был Неймар (39), на третьем – Суарес (25).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 00:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +19

      viking_91 1 мая 2016, 21:41

      реал тоже не плохо мочит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 1 мая 2016, 10:39

      На зависть любой команде

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 1 мая 2016, 10:02

      1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 1 мая 2016, 10:00

      Уничтожители

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 1 мая 2016, 09:56

      Красавцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 1 мая 2016, 09:17

      Месси больше стал ассистировать, вчера какую передачу вырезал на Суареса!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 мая 2016, 08:50

      До конца еще десяток напихают.

      3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 мая 2016, 08:12

      молодцы красавцы!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 мая 2016, 07:37

      Прогрессируют!

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 1 мая 2016, 07:10

      качество 3-Х игроков ПОКАЗЫВАЕТ ИХ ИГРУ!!!!ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ СУАРЕС ЗАБИЛ БОЛЬШЕ МЕССИ!!!????

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