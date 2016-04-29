Зидан: «Обеспокоен состоянием Роналду и Бензема»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, которые пропустят матч 36-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» и могут не сыграть в ответной встрече Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я надеюсь, что к среде они будут готовы на 100%, но сейчас я не могу с уверенностью сказать, что так и будет. Надеюсь, что риск будет нулевым, я не хочу рисковать игроками», – сказал Зидан.

Также наставник мадридцев прокомментировал то обстоятельство, что футболисты получают медицинскую помощь вне клуба.

«Все это согласовано с клубом. Все мы стараемся хорошо выполнять свою работу: и игроки, и весь персонал. Я не хочу обсуждать это, я просто думаю о завтрашней игре. Но, конечно, я обеспокоен состоянием футболистов и надеюсь, что они восстановятся быстро. Я не собираюсь больше ничего говорить на эту тему», – сказал Зидан.