Покеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» продлил контракт с главным тренером Маурисио Покеттино. Новое соглашение аргентинского специалиста со «шпорами» рассчитано до 2021 года. Официально о подписании нового договора будет объявлено позднее.

Напомним, что Покеттино пришел в «Тоттенхэм» в 2014 году. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги лондонская команда имеет на своем счету 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице.