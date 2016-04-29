Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» продлил контракт с главным тренером Маурисио Покеттино. Новое соглашение аргентинского специалиста со «шпорами» рассчитано до 2021 года. Официально о подписании нового договора будет объявлено позднее.

    Напомним, что Покеттино пришел в «Тоттенхэм» в 2014 году. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги лондонская команда имеет на своем счету 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.04.2016 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 30 апреля 2016, 05:43

      Отличная новость для болельщиков «Тоттенхэма»». И не очень - для «Лестера»
      Название этой статьи в Контакте?. WTF что за бред, при чем тут Лестер???
      Бомбардир не далеко ушел от Соккера :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      M@k@R_NVRS 29 апреля 2016, 20:17

      чувствуется что шпоры взялись за дело и потеснили многих... удачи Покеттино)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 29 апреля 2016, 18:13

      Заслужил несомненно
      Сделал из шпор команду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 29 апреля 2016, 17:51

      Респект

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11