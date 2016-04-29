Покеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Отличная новость для болельщиков «Тоттенхэма»». И не очень - для «Лестера»
Название этой статьи в Контакте?. WTF что за бред, при чем тут Лестер???
Бомбардир не далеко ушел от Соккера :-)
«Тоттенхэм» продлил контракт с главным тренером Маурисио Покеттино. Новое соглашение аргентинского специалиста со «шпорами» рассчитано до 2021 года. Официально о подписании нового договора будет объявлено позднее.
Напомним, что Покеттино пришел в «Тоттенхэм» в 2014 году. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги лондонская команда имеет на своем счету 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице.