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    Срна: «В первом тайме сильнее были мы, а во втором – «Севилья»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна пообщался с журналистами после первого полуфинального матча Лиги Европы с «Севильей» (2:2).

    «Мои предыдущие карточки в полуфинале «сгорели», поэтому в следующем матче могу участвовать.

    В первом тайме сильнее были мы, а во втором – «Севилья». Нужно было снимать все вопросы еще в первые 45 минут. У нас было больше моментов, но, к сожалению, пропустили.

    Во второй половине встречи был психологический и физический спад. «Севилья» сменила тактику и почувствовала уверенность. Но мы бились до конца. Все наши футболисты хотели победить, выдали свой максимум! После того как пропустили, собрались, показали характер, хороший футбол, все время атаковали и должны были забивать еще.

    Сейчас шансов больше у севильцев, однако мы не будем опускать руки. Поедем в Испанию и будем сражаться. Вы знаете, что «Шахтер» победил своих соперников на выезде, почему бы не повторить то же самое и с «Севильей».

    Насчет эпизода с пенальти я спрашивал Факундо, он ответил, что касание было. Что ж, сейчас уже ничего не изменишь. Надо готовиться дальше, в футболе все возможно. Верю в свою команду, мы можем добиться хорошего результата на выезде.

    Может, счет 2:2 в нашей третьей встрече с «Севильей» на счастье для нас, посмотрим», — сказал Срна.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    29.04.2016 08:15
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