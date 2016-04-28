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    Коке: «В ответном матче мы увидим лучшую «Баварию»

    Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов его команде будет противостоять более сильная «Бавария».

    «По результату первого матча мы остались довольны, но мы должны быть реалистами. Впереди нас ждут сложные 90 минут на чужом стадионе. Ведь играем мы с очень хорошей командой.

    Во ответном матче мы увидим лучшую «Баварию», но и сами должны сыграть в свой футбол», – сказал Коке.

    Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 3 мая в Мюнхене.

    Источник: Marca

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    28.04.2016 07:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 28 апреля 2016, 12:22

      Лучшее враг хорошему.

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