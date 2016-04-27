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    Эмери: «Понимаем, что у нас есть возможность войти в историю»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери поделился ожиданиям в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против «Шахтера».

    «Мы наслаждаемся каждым моментом, и сейчас у нас очень много энергии. Достижения «Шахтера» за последние десять лет впечатляют, но все это время он терял важных игроков. Мы в полуфинале третий сезон подряд и сейчас думаем только о том, чтобы пройти дальше.

    На данный момент мы в отличной форме. У игроков горят глаза, они полны эмоций, и команда выглядит очень сплоченной. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть возможность войти в историю», – сказал Эмери.

    Матч «Шахтер» – «Севилья» состоится в четверг, 28 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    27.04.2016 22:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 28 апреля 2016, 11:28

      Про...моргал Спартак такого тренера. Хотя мне кажется не в тренерах там дело.

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