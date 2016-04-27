Коноплянка: «Я скучал по Львову. Завтра здесь встретятся лучшие команды турнира»

в финале будут Вильяреал- Севилья
надеюсь что Севилья возьмет кубок
Нападающий «Севильи» Евгений Коноплянка перед выездным полуфинальным матчем Лиги Европы против «Шахтера» отметил, что на родине его хорошо приняли.
«Я был приятно удивлен. Спасибо. Я скучал по Львову. Завтра все, конечно, будет иначе, но мы к этому готовы, будет интересная игра, и болельщики получат много эмоций.
Завтра встретятся две лучшие команды турнира. Лучше бы они играли в финале. Было бы интереснее», – сказал Коноплянка.
Также футболист прокомментировал информацию о том, что клуб оштрафовал его за незнание испанского.
«Это неправда, в команде все отлично, никаких конфликтов ни с тренером, ни с игроками у меня нет».
Матч «Шахтер» – «Севилья» состоится в четверг, 28 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени.