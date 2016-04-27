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    Судья Риццоли: «В матче «Атлетико» – «Барселона» я допустил ошибку. Необходимо ввести видеоповторы»

    Судья Никола Риццоли, работавший на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Барселоной», признался, что ошибочно не назначил пенальти в ворота мадридского клуба в концовке встречи. По мнению итальянского арбитра, введение видеоповторов позволило бы избежать подобных ошибок в будущем.

    «Меня ввело в заблуждение то, что нога футболиста «Атлетико» находилась за линией штрафной. Мы хорошо отсудили этот матч, но допустили единственную ошибку на самой последней минуте встречи, которая перечеркнула всю нашу работу, проделанную ранее.

    Уверен, если бы в футболе использовались технологии, подобного бы не произошло. В этом виде спорта все решают секунды, и с помощью видеоповторов мы смогли бы лучше оценивать действия игроков», – сказал Риццоли.

    Источник: Marca

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    27.04.2016 13:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 28 апреля 2016, 00:20

      Наличие такой опции - хорошая идея.Но не более одного раза за матч для каждой из команд.И только на стадиях плей-офф важнейших турниров,когда один эпизод может решить исход противостояния.Но конкретно по данному эпизоду,все нормально.Барса не заслужила этот гол.Атлетико абсолютно честно прошел и продолжает творить сказку.Фантастическая команда.

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 27 апреля 2016, 23:41

      что это изменит?

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 апреля 2016, 18:44

      зачем нужны видеоповторы... тогда будут каждый спорный эпизод по видео просматривать..кроме оффсайдов...ауты...угловые...н
      ырки... нарушения при штрафном ударе...да еще много чего))..это уже не футбол будет а черт те что))

      -2
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      Рейтинг: +8

      Perchik96 27 апреля 2016, 17:21

      Если были бы видеоповторы, то Барса предыдущий матч выиграла бы не 6-0 а 2-0!
      я так против видеоповторов!

      -1
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      Рейтинг: +22

      Varela6789 > Perchik96 28 апреля 2016, 00:19

      лучше выиграть 3 матча по 2-0 чем выиграть 1 матч 6-0 и проиграть другие 2.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 27 апреля 2016, 17:17

      Ну тогда уж уважаемый синьйор Риццоли и за Иньесту вспомните - красная железная) и кто знает дошло бы вообще до этого момента на последних минутах....И конечно же нелепое удаление Торреса в первом матче. Да, сфолил. Но можно же было обойтись и предупреждением..
      а другие судьи че то не очень спешили оправдываться когда на Камп Ноу всех подряд топили....

      0
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      Рейтинг: +33

      Pilum74 27 апреля 2016, 16:10

      Регби динамичная игра,но есть повторы и никакой потери зрелищности (на что часто ссылается УЕФА)

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 27 апреля 2016, 15:29

      Жаль не признают, когда бавария ювентусу оба гола забила с нарушениями. И в ответке когда не засчитали чистый гол юве.

      4
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > aimer1988 28 апреля 2016, 10:17

      Не надо ля-ля, Бавария по делу прошла Ювентус.

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 апреля 2016, 15:07

      тоесть в пользу баварии)

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 апреля 2016, 15:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сегодня эту ошибочку компенсируют другой ошибкой..в пользу мансити

      -5
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 27 апреля 2016, 14:39

      И даже после этого будут говорить, что Барсе подсуживают

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Костя из Барселоны 27 апреля 2016, 15:13

      Это не лечится наверное просто, сожалею.

      -2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > gosproektikabinet 27 апреля 2016, 23:19

      тебе и лоботомия не поможет,ущербный.Пересмотри внимательно полуфинальный матч кубка Германии Бавария-Вердер,(2:0) и сохрани себе(если додумаешься как,конечно.В этом есть сомнения большие) просто шедевральный полет актриски Видаля,приведший к назначению просто «100 % пенальти» в ворота бременцев.И если у тебя есть органы слуха,то можешь еще и послушать комментатора матча,он очень красноречиво и правильно отреагировал на это убожество,отказавшись называть в оставшееся 20 минут матча фамилию этой шлюшки мюнхенской,при его контактах с мячом.И он же настоятельно рекомендовал не брать детям,смотрящим этот матч,не брать пример с уебана который подпрыгнул как Сергей Бубка в штрафной площади,при отсутствии касания как такового.И не смотри матчи Барсы через призму пузыря с водкой,а то от зависти к лучшим подмечаешь только их редкие проколы,пропуская мимо глаз всю красоту футбола в их исполнении

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