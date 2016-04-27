Фабрегас: «Почти ничего не знал о Де Брюйне до этого сезона»

Правописание журналистов оставляет желать лучшего,если вы пишете,то перед изданием проверяйте себя! Великий русский язык искажают сами же русские-это несерьезно,нужно применить адмштрафы!
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас расхвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне. По словам испанца, он мало чего знал о бельгийце до этого сезона.
«Впечатлен ли я игрой этого футболиста? Да, особенно потому что едва ли знал о нем перед этим сезоном. Я не особо следил за чемпионатом Германии, где он играл последние несколько лет, поэтому он впечатлил меня – я не знал, что это футболист такого высокого уровня», – сказал испанец.
Напомним, что Де Брюйне перешел в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» прошлым летом.