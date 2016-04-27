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    Фабрегас: «Почти ничего не знал о Де Брюйне до этого сезона»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас расхвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне. По словам испанца, он мало чего знал о бельгийце до этого сезона.

    «Впечатлен ли я игрой этого футболиста? Да, особенно потому что едва ли знал о нем перед этим сезоном. Я не особо следил за чемпионатом Германии, где он играл последние несколько лет, поэтому он впечатлил меня – я не знал, что это футболист такого высокого уровня», – сказал испанец.

    Напомним, что Де Брюйне перешел в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» прошлым летом.

    Источник: Goal.com

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    27.04.2016 06:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +395

      meiram 27 апреля 2016, 07:26

      Правописание журналистов оставляет желать лучшего,если вы пишете,то перед изданием проверяйте себя! Великий русский язык искажают сами же русские-это несерьезно,нужно применить адмштрафы!

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      Рейтинг: +12

      yatsik > meiram 27 апреля 2016, 07:52

      где ошибка в правописании? была ОПЕЧАТКА в названии, которую оперативно устранили. Везде работают ЛЮДИ, а не роботы.

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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 27 апреля 2016, 07:18

      "дор этого сезона"...

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